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| | Ученые разгадали секрет частых приступов мигрени у женщин

Ученые разгадали секрет частых приступов мигрени у женщин

Сегодня, 18:18

Женщины страдают приступами мигрени в три раза чаще мужчин из-за гормонов. Такое заявление сделали сотрудники Университета Эльче после изучения огромного количества специальной литературы по этой теме.

 

Разгадка секрета частых приступов мигрени у дам заключается в эстрогене – женском половом гормоне. Именно он является главной причиной головных болей у представительниц прекрасного пола. Ученые исследовали наличие в организмах мужчин и женщин веществ, влияющих на рецепторы TRPV1, связанные с развитием мигрени. В результате специалисты обнаружили, приступы головных болей у дам становятся на порядок реже во время менопаузы.

Таким образом ученые доказали, эстроген связан с нервными узлами, отвечающими за развитие мигрени. Этот гормон делает женщин склонными испытывать сильные головные боли. Профессор Антонио Феррера-Монтиель рекомендует не делать окончательных выводов, а провести дополнительные исследования. Ученые намерены создать медицинские препараты, помогающие избавиться от мигрени.


Домбровский Сергей
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