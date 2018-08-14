Помогут воздушные шарики: Ученые нашли неожиданное средство для борьбы с бесплодием

Британские специалисты разработали новый метод, который поможет в решении женских проблем, среди которых также лишний вес и волосы на лице. Клинические испытания средства завершатся летом 2019 года.

Ученые из Имперского колледжа Лондона нашли неожиданное средство для борьбы с проблемами здоровья женщин, вызванных синдромом поликистозных яичников. Британские специалисты утверждают, что избавиться от бесплодия, лишнего веса, акне и волос на лице помогут воздушные шарики, а точнее новый метод, связанный с применением этого простого средства. Он заключается в том, что пациенту вставляют в кишечник тонкую трубку с шариком на конце. Когда он достигает двенадцатиперстной кишки, в него закачивают горячую воду. Это, по утверждению ученых, помогает сжечь часть «подкладки» кишечника. Таким образом формируются новые клетки, не устойчивые к инсулину, который больше не накапливается в организме. Это ведет к снижению уровня глюкозы и улучшению кровообращения, а также к нормализации менструального цикла и увеличению овуляции, а значит и шансов на зачатие. Специалисты уверены, что это поможет побороть бесплодие.

На данный момент новый метод проходит этап клинических испытаний. В тестировании принимают участие 30 пациенток. Оно завершиться летом 2019 года.

Виктория Озерова