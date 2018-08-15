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| | Ученые: Осы и пчелы идентифицируют людей по лицу

Ученые: Осы и пчелы идентифицируют людей по лицу

Сегодня, 04:30

Коллектив ученых из Германии, Австралии и Франции сделал интересное открытие, касающееся медоносных пчел и ос. Эти насекомые узнают людей по лицу.

 

Пчелы и осы идентифицируют человека по черно-белым фотографиям. Специалисты проводили эксперимент и убедились в умении данных насекомых определять лица людей. У пчел и ос достаточно сложный мозг по сравнению с их размерами. Они способны отличать индивидуальные особенности объектов. В результате исследования ученые выяснили, осы и пчелы воспринимают образ целиком. Они не способны сосредоточить внимание на губе или глазе, насекомые видят перед собой объект полностью.

Ученые удивляются сделанному открытию, поскольку у пчел и ос не было эволюционной необходимости идентифицировать человека по лицу. Почему эта возможность у них появилась остается загадкой, на раскрытие которой специалисты не жалеют времени и сил. Дело заключается не в желании узнать дополнительные факты о насекомых, а в намерении использовать новые данные при разработке искусственного интеллекта.


Домбровский Сергей
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