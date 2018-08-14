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| | Ученые научились с помощью силы хвата прогнозировать крепкое здоровье ребенка

Ученые научились с помощью силы хвата прогнозировать крепкое здоровье ребенка

Сегодня, 12:44

С соответствующим заявлением выступили представители американской лаборатории, занимающейся исследованиями здоровья несовершеннолетних. 

 

По их словам, сила хвата поможет им прогнозировать, насколько крепким будет здоровье ребенка в будущем.

Текст исследования был размещен в одном из ведущих педиатрических журналов Journal of Pediatrics. Касалось оно детей, которые были слабее своих сверстников по многим показателям. У них медики наблюдали факторы риска развития множества различных заболеваний. Среди них повышенное давление, а также высокий уровень холестерина и жиров в теле.

Группа ученых из университета Новой Англии, которая находилась под руководством Марка Питерсона решила узнать по силе хвата отдельно взятого ребенка, насколько крепким здоровьем он будет обладать. Они привлекли к эксперименту 235 детей в возрасте девяти лет. У них был измерен не только указанный показатель, но также и ключевые индексы здоровья, вроде уровня сахара, жира в организме, рост, вес и давление.

В результате ученым удалось установить, что дети со слабой силой хвата могут страдать или предрасположены к тому или иному заболеванию.


Николай Офицеров
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