«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

Мнения

«Свободное падение»: Раскорячившуюся Собчак поблагодарили за то, что она не стала президентом

 Посмотрев новые снимки знаменитости, подписчики задались вопросом, сколько нужно было выпить,

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

От Редактора

«Мартышка в банановой кожуре после спаривания»: Бузову попросили обзавестись мозгами хоть немного

   Женщина должна быть загадкой, но, по мнению подписчиков, это не про артистку. У исполнительницы

Сюжеты:

Дэвид Бекхэм увеличил своё достоинство, подложив носки в бельё Следственный комитет будет взламывать телефоны россиян китайскими комплексами Еще и условия диктует: Оскандалившаяся Вайкуле сказала, когда выступит в Крыму Киркоров прогнал «озабоченную» подставную фанатку со сцены Юзеры заметили резкое снижение количества просмотров «ВКонтакте» «Осталось 4 года»: Бузовой прогнозируют смерть как у Монро «Олени педальные»: Медлительные крымские автомобилисты вывели туристов из себя Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии Брэд Питт может лишиться права опеки над детьми Илья Яббаров нашёл замену беременной Алёне Савкиной Вышел новый трейлер легендарного скетч-шоу «ХБ2» Учёные открыли механизм развития фиброза
| | Ученые установили взаимосвязь между снотворным и болезнью Альцгеймера

Ученые установили взаимосвязь между снотворным и болезнью Альцгеймера

Сегодня, 13:01

Специалисты отмечают, что риск заболеть болезнью Альцгеймера после приёма седативных и снотворных лекарств невелик, но подходить к назначению и лечению препаратами с бензодиазепинами нужно очень взвешено.

В результате исследований финских учёных была обнаружена взаимосвязь между приёмом успокоительных препаратов и началом развития болезни Альцгеймера. В частности, исследователи из университета Восточной Финляндии решили установить влияние бензодиазепинов на организм больных. Этот компонент входит состав успокоительных, противосудорожных, седативных и снотворных препаратов, вызывает сильное привыкание и требует постоянной вариативности в терапии. Ученые не скрывают негативные побочные эффекты от приёма этих лекарственных средств.

Врачи изучили амбулаторные карты людей, страдающих болезнью Альцгеймера в начальной стадии. Ученые проанализировали лекарства, принимаемые больными до начала поражения болезнью Альцгеймера. Выяснилось, что многие из них лечились препаратами с высоким содержанием бензодиазепинов. Эксперты утверждают, что приём этих лекарств нужно тщательно выверять и дозировать.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Ученые из России способны замедлить болезнь Альцгеймера
Ученые из России способны замедлить болезнь Альцгеймера

Группа ученых из российской лаборатории иммунологии и вирусологии провела ряд исследований, в ходе которых нашла эффективный способ борьбы с болезнью…

Ученые: Смартфоны провоцируют болезнь Альцгеймера
Ученые: Смартфоны провоцируют болезнь Альцгеймера

Ученые выяснили, что смартфоны, ставшие большой частью жизни современного человека, могут значительно угрожать здоровью. Использование смартфонов вызывает…

Ученые: Добавление сахара в чай увеличивает риск развития болезни Альцгеймера
Ученые: Добавление сахара в чай увеличивает риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи из Колумбийского университета проинформировали об опасности сладкого чая. Ученые предполагают, что сахар способен спровоцировать развитие болезни…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости