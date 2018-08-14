Ученые установили взаимосвязь между снотворным и болезнью Альцгеймера

Специалисты отмечают, что риск заболеть болезнью Альцгеймера после приёма седативных и снотворных лекарств невелик, но подходить к назначению и лечению препаратами с бензодиазепинами нужно очень взвешено.

В результате исследований финских учёных была обнаружена взаимосвязь между приёмом успокоительных препаратов и началом развития болезни Альцгеймера. В частности, исследователи из университета Восточной Финляндии решили установить влияние бензодиазепинов на организм больных. Этот компонент входит состав успокоительных, противосудорожных, седативных и снотворных препаратов, вызывает сильное привыкание и требует постоянной вариативности в терапии. Ученые не скрывают негативные побочные эффекты от приёма этих лекарственных средств.

Врачи изучили амбулаторные карты людей, страдающих болезнью Альцгеймера в начальной стадии. Ученые проанализировали лекарства, принимаемые больными до начала поражения болезнью Альцгеймера. Выяснилось, что многие из них лечились препаратами с высоким содержанием бензодиазепинов. Эксперты утверждают, что приём этих лекарств нужно тщательно выверять и дозировать.

Дмитрий Брокгауз