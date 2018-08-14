В Ростовской области нашли захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид

Древнее захоронение на тысячу лет старше египетских пирамид нашли возле города Аксай при строительства обходной дороги в Ростовской области.

Археологи неоднократно называли это место интересным для исследований, но не могли приступить к работе по причине нехватки финансовых средств. Ученые обнаружили уникальные катакомбы. В них отыскали в неплохом состоянии древние сосуды. По традиции их использовали при погребении людей. В захоронении нашли медные предметы. Они могут свидетельствовать о высоком социальном статусе погибшего.

Захоронение относят к IV тысячелетию до нашей эры. Курган, где провели раскопки, упоминается в литературе XIX века. Археологи предполагали, что в этом месте можно найти много интересных вещей, способных пролить свет на события прошлого. Исследования не проводили раньше по причине нехватки денег.

Специалисты называют находки в Ростовской области истинной сенсацией. Работы на кургане продолжаются, археологи надеются раскрыть с помощью обнаруженных предметов древние тайны.

Домбровский Сергей