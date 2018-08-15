Ученые назвали главную опасность вегетарианства

Специалисты рассказали, к чему может привести употребление одной растительной пищи.

Ученые из Оксфорда выяснили, в чем опасность вегетарианства. Эксперты назвали весомый аргумент против сыроедения. Оказывается, что от употребления только растительной еды масса и объем головного мозга уменьшается. В связи с дефицитом животного белка организм человека подвергается необратимым патологическим изменениям.

Ученые подчеркивают, что полностью заменить животный белок белком растительного происхождения невозможно. Организм постоянно нуждается в мясе, рыбе, молоке, а в обратном случае человек столкнется с нехваткой витамина В12, наиболее частой проблемой вегетарианцев. Продукты животного происхождения необходимы организму регулярно, отмечают эксперты. Специалисты рекомендуют людям-сыроедам тщательно контролировать объемы употребляемых витаминов и при необходимости принимать витаминные добавки.

Вегетарианство, как и его более строгая форма веганство, существует несколько тысячелетий. Около 1 млрд человек придерживаются этой системы питания.

Мирослава Донцова