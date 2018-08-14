Ученые: Занятия сексом могут привести к резкому развитию целлюлита

Если быть конкретнее, то специалисты изучали стрептококковый сексуальный синдром. Материалы с текстом исследования они несколько позднее разместили в одном из профильных изданий.

Ученые утверждают, что те женщины, которые подвержены тазовой лимфаденэктомии для лечения онкологических заболеваний, более склонны к развитию острого и достаточного часто рецидивирующего целлюлита в результате различного рода анатомических аномалий, которые нарушают лимфатическую циркуляцию.

Предполагается, что бактерии попадают в организм в процессе шунтирования или же установки дренажа. Главным раздражителем этого процесса может стать занятие сексом, о чем заявил ученый Марио Бруно Сантос. Ученые на одном примере попытались объяснить свое исследование.

В 2016 году в больницу поступила 63-летняя женщина, которая на протяжении трех лет лечила эпидермоидную карциному. Пациентка же пожаловалась на воспаления на коже живота, левой ноге, лихорадку, а также вагинальное кровотечение, которое возникло в результате занятия сексом. В результате исследования, они выявили в крови лейкоцитоз с повышенным реактивным белком С и бактерии Streptococcus mitis. Компьютерная томография показала признаки повышенной толщины дермы.

Женщине назначили лечение антибиотиками и через неделю она была полностью здорова, но спустя пару месяцев симптомы вновь возвратились, опять же после занятий сексом.

Аналогичные проблемы наблюдались и у других пациентов, которые излечились после дополнительной рекомендации гинеколога. Всех людей объединяли проведенные ранее операции с нарушением лимфотока. Во время полового акта бактерии стрептококка попадали в кровь и провоцировали резкое развитие целлюлита.

Николай Офицеров