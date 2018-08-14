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| | Ученые создали карту тепловых аномалий Красноярска

Ученые создали карту тепловых аномалий Красноярска

Сегодня, 11:41

Сотрудники Красноярского научного центра определили в краевой столице точки тепловых аномалий. Они отрицательно сказываются на экологии города. 

 

Эксперты создали карту тепловых аномалий, чтобы показать местным жителям, откуда исходит повышенная опасность. Наиболее горячими точками естественного происхождения являются Караульная гора и холмы в северо-западной части Красноярска. Самые теплые места, связанные с деятельностью человека, находятся возле больших ТЦ, индустриальных предприятий, районов повышенного загрязнения сточными водами.

 

Ученые заявляют, максимальное облучение наблюдается рядом с объектами, созданными из бетона, камня или асфальта. Горячими точками населенного пункта назвали экс-завод по производству комбайнов, железнодорожную станцию, промышленные организации Красмаш и Сибтяжмаш, ТЭЦ-1.

Карту тепловых аномалий создали, чтобы наглядно показать опасные точки города, возникшие в результате деятельности людей. Наименьшую температуру воздуха в Красноярске фиксируют в парках и лесах.


Домбровский Сергей
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