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Ученые нашли необычную связь между привычками в еде и чтением

Сегодня, 11:30

Специалисты провели соответствующий эксперимент с участием 900 респондентов. Оказалось, что художественная литература напрямую влияет на аппетит человека.

 

Британские ученые нашли необычную связь между чтением и привычками в еде. Соответствующее исследование провела психолог Эмили Тросчанко из Оксфордского исследовательского центра гуманитарных наук. Специалист ранее работала с людьми с расстройствами пищевого поведения и задалась вопросом, как искусство, а именно художественная литература, влияет на аппетит человека. Психолог решила это выяснить при помощи эксперимента. В нем приняли участие 900 респондентов с расстройствами пищевого поведения. Эмили Тросчанко наблюдала, какое те или иные книги оказываю влияние на их привычки в еде.

Психолог установила, что художественная литература напрямую воздействует на аппетит человека. Если человек читал о проблеме, близкой ему самому, то это негативно влияло на его пищевое поведение. Таким эффектом в больше мере обладают мемуары и биографии. Но если в книге не было героев, страдающих пищевыми расстройствами, то это давало терапевтический эффект.


Виктория Озерова
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