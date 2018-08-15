Ученые обнаружили способ предсказывать смерть

Эксперты из Оклендского университета выявили особенные молекулярные маркеры, относящиеся к суточным ритмам. Именно они способны предсказать гибель Drosophila melanogaster.

Науке известно, что жизнь можно продлить благодаря правильному биоритму. Нарушение циркадного ритма приводит к развитию различных заболеваний, в том числе рака. С возрастом человек сталкивается также c нарушениями в цикле сон-бодрствование.

Суточные колебания интенсивности биологических процессов и работа нервных клеток-осцилляторов, формирующих биологические часы, связаны между собой. У человека эти процессы контролируются передней областью гипоталамуса, а у дрозофилов – кластером примерно из 150 нейронов, где экспрессируются доминантные суточные гены.

Чтобы выяснить, чем обусловлено старение, ученые исследовали два ключевых гена циркадных ритмов мушек - PERIOD и TIMELESS. Выяснилось, что в случае увеличения активности генов и их схождения с ритмов, насекомые умирали через четыре дня. Таким образом, эксперты обнаружили способ предсказывать смерть.

Мирослава Донцова