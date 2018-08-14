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| | Птерозавра-пеликана назвали самым крупным летающим позвоночным позднего триаса

Птерозавра-пеликана назвали самым крупным летающим позвоночным позднего триаса

Вчера, 22:40

Ученые во время исследований обнаружили на территории Северной Америки останки птерозавра с пеликаньим кожаным мешком.

  Эти летающие ящеры являлись преобладающим видом на Земле наряду с динозаврами в период между триасовой и меловой эпохами, то есть 215-65 млн лет назад. Больше всего специалистов привлекает начальная стадия развития птерозавров. Их ломкие кости окаменевали медленно. Останки этих животных сейчас находят чаще всего на Альпах. Кости птерозавра-пеликана обнаружили в штате Юта в шахте Saints and Sinners. Там же нашли останки и других биологических видов.

Размах крыльев птерозавра составлял полтора метра. Ученые уверяют, это летающее позвоночное являлось самым крупным в период позднего триаса. Птерозавры обитали не только рядом с побережьями, но и в пустынях. Высокая адаптивность к различным условиям существования позволила этим животным дотянуть до конца Мелового периода. После чего птерозавры вымерли. Эксперты назвали приспосабливаемость данных крылатых ящеров истинным чудом. Информация об этом появилась в журнале Nature Ecology & Evolution.


Домбровский Сергей
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