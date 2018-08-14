Итальянские школьники нашли в космосе загадочный объект

Данная находка поставила специалистов в тупик. На данный момент находку не удалось классифицировать.

Итальянские школьники из города Саронно нашли в космосе загадочный объект, который ни на что не похож. Обнаружение произошло во время прохождения практики, когда изучали информацию с рентгеновской обсерватории за 15 лет работы. Особое внимание учеников и специалистов привлек космический объект, который находится в 13 световых годах от Земли в скоплении NGC 6540. Отметим, что в спокойном состоянии излучение находки составляет 1025 ватт. В 2005 году этот показатель увеличился больше чем в 40 раз. Длительность вспышки составляла всего пять минут, а после этого все показатели вернулись в прежнее состояние.

Специалисты говорят, что существует несколько видов объектов, которые могут излучать рентгеновское излучение. Однако обнаруженный объект ни под один из известных не подходит.

Анна Котова