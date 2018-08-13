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| | Ветеринары впервые использовали новую методику по лечению косаток в дикой природе

Ветеринары впервые использовали новую методику по лечению косаток в дикой природе

Сегодня, 23:33

Самка касатки страдают чрезмерной потерей веса и периодически теряют сознание.

 

Экспертам удалось впервые применить «стрельбу медикаментами» для исцеления косатки, страдающей рядом патологий. Млекопитающее проживает на северо-западе США. В скором времени новый метод внедрят по всему миру.

Молодая косатка по имени Скарлет 3,5 года страдала от недостатка веса и кратковременной потери сознания. Она впадала в состоянии летаргии на ходу. Из-за дисбаланса сна животное резко начало худеть. К счастью, ученым удалось изобрести уникальный метод по лечению китов, которые живут в дикой природе. Самке косатки вкололи антибиотик широкого спектра действия - Convenia.

Эксперты не знают точного диагноза заболевания, но ОРВИ и пневмонию они уже исключили. Ученым удалось взять на анализ выдох животного, дабы исключить ряд других патологических процессов.

Главная задача специалистов - вернуть самке нормальный аппетит. Биологи будут тщательно следить за реакцией после антибиотика.
Если все пройдет успешно, то эксперты введут препарат еще нескольким представителям данной группы. Стоит отметить, что каждый годом число умирающих косаток увеличивается. В скором времени ученые огласят результат эксперимента.


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