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| | Ученые: Эксперименты над пришельцами в «Зоне 51» являются выдумками Голливуда

Ученые: Эксперименты над пришельцами в «Зоне 51» являются выдумками Голливуда

Сегодня, 21:55

Исследователи разоблачили обман и обнародовали реальные факты про секретный правительственный объект.

 Фильмы, книги, игры, комиксы многократно затрагивали тему падения космического корабля на Землю, обнаружения в них представителей инопланетных цивилизации и их последующей судьбы. Часто подобные произведения рассказывают, что над пришельцами проводили и проводят эксперименты. Однако исследователи данного вопроса сообщили, что контакты с НЛО являются выдумками Голливуда, обусловленные фантазией сценаристов и писателей фантастов, не имеющие под собой никаких подлинных доказательств.

Видео, на которых якобы производят вскрытие пришельцев, могли создаваться опять-таки голливудскими кинодеятелями, чтобы подогреть интерес к теме и создать благодатную почву для выпуска нового фильма про инопланетное вторжение. Профанация темы контакта с инопланетной жизнью и якобы проведение над пришельцами экспериментов начались с 1950 годов, но продолжаются по сей день.

Так, в 1995 году людей поразило видео, на котором вскрывали пришельца. Только спустя годы выяснилось, что пришелец всего лишь манекен, использовавшийся в съемках очередного фантастического фильма.


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