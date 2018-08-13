Ученые: Эксперименты над пришельцами в «Зоне 51» являются выдумками Голливуда

Исследователи разоблачили обман и обнародовали реальные факты про секретный правительственный объект.

Фильмы, книги, игры, комиксы многократно затрагивали тему падения космического корабля на Землю, обнаружения в них представителей инопланетных цивилизации и их последующей судьбы. Часто подобные произведения рассказывают, что над пришельцами проводили и проводят эксперименты. Однако исследователи данного вопроса сообщили, что контакты с НЛО являются выдумками Голливуда, обусловленные фантазией сценаристов и писателей фантастов, не имеющие под собой никаких подлинных доказательств.

Видео, на которых якобы производят вскрытие пришельцев, могли создаваться опять-таки голливудскими кинодеятелями, чтобы подогреть интерес к теме и создать благодатную почву для выпуска нового фильма про инопланетное вторжение. Профанация темы контакта с инопланетной жизнью и якобы проведение над пришельцами экспериментов начались с 1950 годов, но продолжаются по сей день.

Так, в 1995 году людей поразило видео, на котором вскрывали пришельца. Только спустя годы выяснилось, что пришелец всего лишь манекен, использовавшийся в съемках очередного фантастического фильма.