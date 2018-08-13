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| | Ученые: Здоровое питание предотвращает глухоту у женщин

Ученые: Здоровое питание предотвращает глухоту у женщин

Сегодня, 21:25

Диета с качественным оливковым маслом, рыбой, овощами, зерновыми продуктами и улучшает не только фигуру.

 Недавнее исследование при участии почти 71 тыс. женщин позволило специалистам допустить, что здоровое питание предотвращает глухоту у женщин. Речь и идет питании в соответствии с средиземноморской диетой (AMED) или лечебное питание при гипертонии (DASH). Поклонницы этих типов питания на 30% реже сталкивались с проблемой потери слуха, говорят ученые.

Про полезность AMED для снижения веса говорят уже давно. При этой диете можно есть фрукты, овощи, зерновые продукты, рыбу с добавлением качественного оливкового масла и легким аперитивом в виде спиртного напитка в небольшом количестве. DASH создана, в первую очередь, для оказания терапевтического эффекта, поэтому питание при ней строже: соль ограничивается до 5-6 грамм в сутки, диетическое мясо разрешено в небольших количества, можно есть овощи и фрукты, рекомендовано растительное масло и нежирные молочные продукты. При обеих диетах строго запрещается фаст-фуд, колбасы, сладкое, выпечка, газированные напитки.


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