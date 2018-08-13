Уроженец Смоленска получил шанс стать первым россиянином, полетевшим на Луну

Роскосмос выбрал претендентов для полета на Луну. Среди них уроженец Смоленска 34-летний Константин Борисов.

Государственная компания обнародовала результаты заседания межведомственной комиссии. В результате отбора лучшими оказались восемь кандидатов. Они продолжат подготовку в ЦПК имени Гагарина. Данный проект предполагает нахождение самых достойных претендентов на выполнение программы МКС по пилотированию нового космического судна «Федерация». Весьма вероятно, эти люди станут первыми россиянами, полетевшими на Луну. Уроженец Смоленска получил шанс отправиться к естественному спутнику Земли.

Константин Борисов в юные годы связывал свою карьеру с финансовой деятельностью. Именно поэтому он поступил и в 2005 году закончил Российскую экономическую академию Плеханова. Затем у уроженца Смоленска резко изменились планы. В 2006 году Борисов поступил в Уорикскский университет в Великобритании. Там он изучал системный анализ. В 2018 году смолянин завершил подготовку в МАИ по специальности, связанной с космическими полетами. На данный момент Борисов выполняет функции главы отдела по внедрению инноваций на предприятии в Химках.

Домбровский Сергей