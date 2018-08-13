Биологи измерили скорость смерти клеток после освобождения «сигнала смерти»

Ученые наблюдали, как после повреждения в клеточном организме запускается механизм умирания.

Биологи из США впервые измерили скорость смерти клеток от фатального повреждения вплоть до полной гибели клеточного организма. В частности, процесс умирания начинается после освобождения «сигнала смерти» - специфического химического вещества, которое провоцирует запуск так называемой «триггерной волны». Другими словами, начинается цепная реакция самоуничтожения, часто затрагивающая и соседние клетки. Эта «триггерная волна» будет уничтожать все соседние клетки до тех пор, пока «сигнал смерти» не иссякнет, что происходит только после полной гибели организма.

Скорость умирания или распространения «триггерной волны» составила 30 микрометров в одну секунду, что эквивалентно 1,8 миллиметрам в час. Эксперты полагают, что данное исследования поможет опередить способ, благодаря которому можно заставить раковые клетки увивать самих себя или же, напротив, остановить уничтожение клеток при болезни Альцгеймера или дистрофии мышечной ткани.