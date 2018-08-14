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| | Безумие и ожирение: Эксперты рассказали об опасности жизни в однушках

Безумие и ожирение: Эксперты рассказали об опасности жизни в однушках

Сегодня, 07:40

Проживание в однокомнатных квартирах таит в себя ряд опасностей, о которых рассказали специалисты.

 Как одинокие люди, так и молодые семьи все чаще решаются на приобретение однокомнатной квартиры или квартиры-студии – более 40% сделок по ипотекам приходиться именно на этот тип жилья. Но, оказывается, теснота не всегда может быть уютной, но часто влечет за собой негативные последствия для здоровья тела и психики. Эксперты рассказали об опасности жизни в однушках.

Специалисты считают, что безумие станет еще ближе для жителей однокомнатных квартир, так как из-за обделенности личным пространством может появиться различные расстройства психики, нервозность и апатия. Также однокомнатные квартиры не имеют сквозной естественной вентиляции, как двухкомнатные или трехкомнатные, а это становится причиной респираторных болезней и снижения иммунитета. Ограниченность движений в тесном помещении может повлечь за собой ожирение.

Чтобы избежать негативного влияния этих факторов, следует почаще совершать прогулки по свежему воздуху, заниматься спортом. Если в квартире живет больше человека, то нужно минимизировать конфликты, ограничить личное пространство каждого человека и постараться его не нарушать.


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