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| | Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии

Специалисты: Полные девочки-подростки более склонны к депрессии

Сегодня, 19:14

Общество невероятно сильно давит на школьниц с лишним весом. Из-за этого подростки замыкаются в себе, запускают учёбу и становятся асоциальными.

Эксперты отметили, что общество клеймит девочек сильнее из-за ожирения, чем мальчиков. Это связано со стандартами красоты, продиктованными глянцевыми журналами. Отфотошопленные фотографии моделей рождают у подростков комплексы и вызывают чувство неполноценности. Полные девочки более склонны к депрессии, и риск заработать психическое расстройство составляет 44 процента.

В эксперименте приняло участие около 144 тысяч американских школьниц. Проблема ожирения в стране стала национальной, поскольку каждый третий житель США имеет лишний вес. У более 32 процентов детей диагностировали ожирение. С годами эта цифра только увеличивается.

По словам специалиста из частного Университета Хартфорда в США Ребекки Пул, родители не должны оказывать давление на дочерей. Важно помочь им морально и показать правильный пример в борьбе с ожирением. Диетологи предлагают перевести семью на правильное питание и пойти на какие-то спортивные секции. Иначе у девочек может развиться расстройство пищевого поведения. Эти психические заболевания могут привести к анорексии и булимии.


Яна Белова
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