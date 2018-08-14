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| | Учёные нашли способ путешествовать во времени

Учёные нашли способ путешествовать во времени

Сегодня, 07:20

Благодаря спектру гамма-вспышек время движется назад, а не вперед.

 

Самые мощные взрывы во Вселенной образовывают аномалии. Ученые из Университета Чарльстона провели ряд исследований. О такой информации сообщается в издании Astrophysical Journal.

Главнокомандующий исследования Джон Хаккила отметил, что он и его коллеги не уверены, что феномен на самом деле существует, так как аномалия противоречит всем законам причинности. Ученые предполагают, что излучение образовывает ударную волну или же пучки частиц, а они уже в свою очередь сталкиваются с гамма-всплеском, которые отражают гамма-излучение обратно.

Астрономы отмечают, что феномен возник благодаря взрывам крупнейших звезд, которые в свою очередь образуют черные дыры. Хаккила совместно с коллегами провели новое исследование гамма-всплесков. Ученые использования для исследования несколько телескопов (одни с низкой, другие с высокой чувствительностью).

Эксперты предположили, что чрезмерная яркость «смазывает» спектр гамма-вспышек. Специалисты взяли данные из телескопа «Комптон», который зафиксировал 6 мощнейших излучений, но только ученые попытались по максимуму удалить из явлений шум.

Выяснилось, что вспышки имеют нетипичную структуру. Феномен представляет собой необычные волнообразования, которые якобы «повернуты» во времени. Сообщается, что их начало появилось в конце вспышки, а конец аж после гибели. Явление сложно объяснить.

Теперь ученые будут более детально изучать феноменальное явление, чтобы точно быть уверенным в увиденной аномалии и дать ей здравое объяснение.


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