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Учёные открыли механизм развития фиброза

Сегодня, 17:03

Команда учёных из Объединения немецких научных центров имени Гельмгольца совместно с коллегами из Университета Денвера обнаружили, что болезнь связана с белком WNT5A.

Люди с идиопатическим лёгочным фиброзом имеют мало шансов на выздоровление, возможности лечения крайне ограничены, а сам процесс заражения мало изучен. Существующие медикаменты способны только замедлить прогрессирование фиброза. Теперь специалисты частично приблизились к тому, чтобы справиться с недугом – оказалось, что он развивается, когда увеличивается количество внеклеточных везикул, которые ретранслируют сигналы WNT5A в лёгкие.

По словам ведущего автора исследования, доктора Мелани Кёнигшофф, ранее связь клеточных везикул с идиопатическим лёгочным фиброзом не была доказана. Однако в ходе экспериментов удалось проследить весь механизм. В работе, опубликованной в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, эксперты отмечают, что открытие послужит дополнительным фармакологическим биомаркером и поможет в разработке терапии.


Ирина Летинская
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