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| | Историки: Война могла не быть причиной уничтожения цивилизации острова Пасхи

Историки: Война могла не быть причиной уничтожения цивилизации острова Пасхи

Сегодня, 04:30

Новые находки говорят о том, что полинезийцы сотрудничали и вели активную торговлю с так называемыми «врагами».

 Считалось, что первые люди появились на острове Пасхи примерно 1200-х годах, а полностью уничтожены племена были примерно в середине 19 века, когда остров оккупировали работорговцы. После живших там племен остались только 3-5-метровые изваяния, выполненные на таком высоком уровне мастерства, что прибывшие на остров туземцы не сразу поверили, что их воздвигли аборигены.

Сейчас считается, что более 900 изваяний действительно были выполнены группой местных мастеров-каменотесов, а изображали предположительно обожествленных предков. Историки были уверены, что плена полинезийцев к прибытию на остров работорговцев находились в глубоком упадке из-за непрекращающейся вражды с соседними племенами, поэтому и не смогли дать отпор оккупантам. Но, после недавней находки, ученые заговорили о том, что война «всех против всех» могла не быть причиной уничтожения цивилизации острова Пасхи.

Дело в том, что в одной из каменоломен нашли около 1600 орудий из базальта и обсидиана, добытого на разных частях острова. После исследования спектральной экспертизы находки, выяснилось, что 17 орудий были сделаны в каменоломнях так называемых «врагов» племени. Исходя из этого, эксперты предположили, что инструменты и материал для их изготовления древние мастера получили благодаря торговле или обмену с соседними племенами.


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