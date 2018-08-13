Офтальмологи: Виагра может восстановить потерянное зрение

Теперь поклонники чудодейственного препарата наконец-то смогут совместить приятное с полезным.

Недавние тесты показали, что препараты для увеличения потенции могут остановить дальнейшую потерю зрения у пациентов или восстановить врождённое отклонение. Офтальмологи из Колумбийского университета в Нью-Йорке после двух лет исследований пришли к выводу, что Виагра способна остановить процесс старения сетчатки глаза. 5 пожилых добровольцев пили по две таблетки в день в течение двух лет. У одного из участников существенно улучшилось зрение, а у оставшихся и вовсе восстановилось. Предыдущие исследования показали, что Виагра также способна предотвращать сердечные приступы, болезни лёгких и деменцию.

Именно возраст стал главной причиной слепоты среди британцев. Более 600 тысяч жителей Объединённого Королевства потеряли зрение из-за старости. 90 процентов случаев связаны с деградацией жёлтого пятная – места наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза. В зависимости от вида недуга слепота может наступить через несколько лет или месяцев. Заболевание вызвано ростом кровеносных сосудов, разрушающих зрение в центре глаза. Это затрудняет распознавание лиц, чтение или просмотр телевизора.

Яна Белова