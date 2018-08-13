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| | Ученые опровергли главные мифы о Луне

Ученые опровергли главные мифы о Луне

Сегодня, 14:35

Эксперты ответили, была ли жизнь на спутнике Земли раньше, пригоден ли он для жизни сейчас и действительно ли он полый.

 Луна давно возбуждала фантазию людей, поэтому ей и приписывают мистические и фантастические свойства. Например, со времен Римской империи многие верили в то, что полнолуние может сводить людей с ума, а по другой версии именно полная Луна является причиной повышенного плодородия и рождаемости. Эти представления формировались в течение сотен лет и частично подтверждены наукой. Однако некоторые главные мифы о Луне эксперты опровергли.

Первый ложный миф состоит в том, что спутник Земли якобы пустой внутри. После изучения магнитного поля данного космического тела, ученые считают, что он никак не может быть полым. Второй распространенный миф сообщает, что Луна наделена непригодными для обитания живых организмов условиями. Оказывается, около 4 млрд лет назад на спутнике были практически идеальные условия для того, чтобы существовали и развилась простейшие микроорганизмы. Третий миф противоречит второму, сообщая, что Луна подходит для жизни и жить на ней можно уже сейчас. Жизнь на Луне была бы проблематична, так как Лунная пыль, присутствующая на спутнике, оказывает резко отрицательное влияние здоровье человека – после попадания в слизистые оболочки человека вполне может стать причиной серьезного заболевания.


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