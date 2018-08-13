Ученые: Женщины с умственными расстройствами чаще сталкиваются с повторной беременностью

Представительницы с интеллектуальными отклонениями быстрее рожают второго ребенка, чем женщины, не имеющие каких-либо нарушений в развитии.

Канадские ученые пришли к выводу, что женщины с умственными расстройствами чаще оказываются в интересном положении. Исследования показали, что в течение года после первых родов дамы с недостатками в развитии сталкиваются с повторной беременностью. Однако быстрая беременность чаще всего заканчивается плачевно: в 49% случаев – это искусственный аборт, 18% - прерывание беременности. Только в 33% случаев женщины благополучно рожали детей. Это указывает на отсутствие доступа к услугам в области репродуктивного здоровья, таких как планирование беременности и контрацепция.

Ученые отмечают, что у одного из 100 взрослых человек есть умственная отсталость, например, расстройство аутистического спектра, синдром Дауна, синдром фетального алкоголя и другие неспецифические состояния, которые вызывают интеллектуальные и развивающие ограничения. Результаты исследований показали, что 7,6% женщин с подобными нарушениями в течение года рожали второго ребенка, а женщины с нормальным развитием лишь в 3,9% случаях беременели во второй раз. Из-за недостатков в развитии женщины не могут понять многие социальные и медицинские аспекты и в связи с этим не получают информацию о планировании беременности и контрацепции.

Мирослава Донцова