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Учёные рассказали, что случится с человеком при высадке на Юпитер

Сегодня, 12:36

Газовый гигант одной только классификацией говорит о бедах, с которыми столкнётся человек, если даже попытается высадиться на Юпитер.

Первое, о чём говорят учёные NASA: высадиться на Юпитер нельзя. Первой причиной для этого служит состав планеты. Учёные сравнивают её с огромным облаком. Но упасть в Юпитер с одной стороны и выпасть из противоположной тоже не получится. На пути к «ядру» Юпитера человек может несколько раз умереть. Так, в 1995 году межпланетный аппарат «Галилео» потерял связь с бортом, углубившись на 120 км. Позднее его уничтожило давление.

Кстати, последнее превышает земное в сотни тысяч раз. Человека может стошнить от небывалой качки в облаках, вызванной быстротой вращения Юпитера. День там длится 9,5 земных часов. На глубине 4023 км температура повысится до 3371°C. Ближе к центру планеты «жара» достигнет 6093°C, а давление превысит земное в 2 млн раз.

В самом центре Юпитера полюсы станут играть с человеком, то подбрасывая, то опуская его. Позвать на помощь не получится: облака отталкивают радиоволны. Центр Юпитера станет последним пристанищем астронавта, если с ним вдруг ничего не случится вследствие воздействия давления и температур.


Елизавета Трюфель
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