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| | В Якутии ученые обнаружили скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

В Якутии ученые обнаружили скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью

Сегодня, 09:58

За данное исследование отвечали представители института прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, а также японского университета Киндай и компании Fuji TV.

 

Отличительной чертой найденного в Якутии скелета мамонта стало наличие на костях определенного количества мягких тканей и шерсти, что является крайне редким явлением. Заявил об этом глава пресс-службы СВФУ Виктория Сунтхавонг.

Ранее также сообщалось, что русско-японская палеонтологическая экспедиция проводится в Верхоянском районе. На знаменитом батагайском термокарстовом котловане учеными 11 августа учеными была обнаружена туша жеребенка ископаемой лошади, замороженная в вечной мерзлоте. Следом за этим экспедиция направилась на «кладбище мамонтов», что 220 километров вниз по реке Яна.

«Двенадцатого августа в 220 километрах вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района был обнаружен неполный скелет мамонта, в котором мы обнаружили мягкие ткани и шерсть. Раскопки решено было продолжить», - заявила Сунтхавонг.

Также она отметила, что глава Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов сообщил об уникальной находке по приборам спутниковой связи.

«Местность Юнюген на сегодняшний день считается одним из самых перспективных «мамонтовых кладбищ» во всей Якутии. В первую очередь, это можно заявить по количеству костных останков, так и по наиболее полному параметру видимого состава ископаемых костных животных эпохи позднего плейстоцена», - заявили в пресс-службе, комментируя выступление инженера-исследователя Гаврила Новгородова на VII международной конференции по мамонтам и видам, родственным им. Проводилась она в Тайване и собрала немало научных сотрудников, задействованных в соответствующих работах.


Николай Офицеров
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