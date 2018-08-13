Ученые: Кофе приводит к бессонице

Постоянное употребление напитка может спровоцировать бессонницу и оказать негативное влияние на головной мозг.

Научные сотрудники Сеульского университета обследовали 162 пенсионера, не имевших хронических болезней. Ученые определили, сколько кофе пили эти люди, после чего соотнесли полученные данные с МРТ-сканированием мозга участников эксперимента.

В результате выяснилось, что у активных любителей кофе имелось снижение объема шишковидной железы: того участка мозга, отвечающего за выработку гормона сна мелатонина. Постепенное усыхание железы из-за пития кофе может привести к пожизненному ухудшению сна. В то же время известно, что этот напиток может улучшать способности функционировать печени и иных внутренних органов.

Никита Готский