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| | Ученые: Кофе приводит к бессонице

Ученые: Кофе приводит к бессонице

Сегодня, 09:56

Постоянное употребление напитка может спровоцировать бессонницу и оказать негативное влияние на головной мозг.

 

Научные сотрудники Сеульского университета обследовали 162 пенсионера, не имевших хронических болезней. Ученые определили, сколько кофе пили эти люди, после чего соотнесли полученные данные с МРТ-сканированием мозга участников эксперимента.

В результате выяснилось, что у активных любителей кофе имелось снижение объема шишковидной железы: того участка мозга, отвечающего за выработку гормона сна мелатонина. Постепенное усыхание железы из-за пития кофе может привести к пожизненному ухудшению сна. В то же время известно, что этот напиток может улучшать способности функционировать печени и иных внутренних органов.


Никита Готский
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