Ученые 100 дней не давали переохлажденной воде превратиться в лед

Разработка экспертов позволила увеличивать объем жидкости и время ее хранения в холоде без кристаллизации.

Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля, расположенной в Бостоне (США) в ходе исследований смогли сохранить воду жидкой в течение 100 дней при низкой температуре. Ученые придумали простой и выгодный способ хранить жидкости без кристаллизации.

Вода замерзает, когда температура оказывается ниже нуля, и актуальные методы переохлаждения являются не только затратными, но ещё и недолгосрочными.

Один из создателей, рассказал, что инновационное открытие имеет название «глубокое переохлаждение» и основывается на отделении поверхности воды от воздуха с помощью спецраствора. При этом последний не смешивается с жидкостью.

Интересно, что глубокое переохлаждение можно применять также для хранения крови без ее превращения в лед. Традиционно для ее содержания отводят шесть недель при 4 градусах Цельсия. Отныне хранение крови можно будет продлить до ста дней, что очень важно для современной медицины.

Татьяна Преображенская