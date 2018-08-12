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| | В России нашли неизвестный минерал внеземного происхождения

В России нашли неизвестный минерал внеземного происхождения

Сегодня, 21:16

Ученые уже окрестили находку уакититом. Название им подсказало название сибирского поселка Уакит, возле которого нашли упавший метеорит.

 

Неизвестный ранее науке минерал внеземного происхождения нашли еще в 2016 году в России, в Забайкальском крае золотоискатели. Он привлек охотников за кладами своей необычностью. Уже позднее ученые исследовали его и пришли к выводу, что это метеорит. При более детальном анализе эксперты обнаружили в космическом объекте минерал, о котором на Земле ничего неизвестно. Специалисты назвали его уакитит.

Ученые определили, что на 98% минерал состоит из железного камасита. Это вещество находили и в других метеоритах, но оставшиеся два процента – это вещество, которое с которым эксперты прежде не сталкивались.

Уакитит по прочности можно сравнить с алмазом, а гранула его в 25 раз меньше рисового зернышка. Ученые до сих пор подвергают находку всевозможным анализам.


Дарья Светозарова
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