В России нашли неизвестный минерал внеземного происхождения

Ученые уже окрестили находку уакититом. Название им подсказало название сибирского поселка Уакит, возле которого нашли упавший метеорит.

Неизвестный ранее науке минерал внеземного происхождения нашли еще в 2016 году в России, в Забайкальском крае золотоискатели. Он привлек охотников за кладами своей необычностью. Уже позднее ученые исследовали его и пришли к выводу, что это метеорит. При более детальном анализе эксперты обнаружили в космическом объекте минерал, о котором на Земле ничего неизвестно. Специалисты назвали его уакитит.

Ученые определили, что на 98% минерал состоит из железного камасита. Это вещество находили и в других метеоритах, но оставшиеся два процента – это вещество, которое с которым эксперты прежде не сталкивались.

Уакитит по прочности можно сравнить с алмазом, а гранула его в 25 раз меньше рисового зернышка. Ученые до сих пор подвергают находку всевозможным анализам.

Дарья Светозарова