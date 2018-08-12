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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

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| | Ученые: Пришельцы помешали астронавтам взорвать атомное оружие на Луне

Ученые: Пришельцы помешали астронавтам взорвать атомное оружие на Луне

Сегодня, 19:56

Внутри земной спутник может быть полым. С таким мнением NASA согласны в Массачусетском технологическом институте, ссылаясь на данные о гравитационном поле объекта.

 

Ученые из США заявляют, что астронавты несколько десятилетий назад хотели взорвать на Луне атомное оружие в научных целях, но операцию прервало нашествие пришельцев. Ссылаясь на рассекреченные материалы, исследователи цитируют показания представителей лунной миссии, которые якобы видели на Луне человекоподобных существ и неизвестные людям структуры. Ученый Пауль Смит работал в космической программе США несколько лет, в процессе своей деятельности он заявил, что на Луне происходят странные вещи и там явно имеется присутствие гуманоидов, сооружающих непонятные для человечества постройки, ранее будто бы замечаемые космическими спутниками Земли.

Ранее в районе Бермудского треугольника уфологи нашли странное образование. Он находится на дне моря, его поверхность покрыта кораллами, возрастом более тысячи лет. Некоторые считают, что там располагается НЛО, потерпевший в древности крушение.


Никита Готский
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