Ученые наделили пиво свойствами виагры

Watercress Warrior создано на основе семян водных растений и способно пробуждать половое влечение.

Специалисты из пивоварни Cerne Abbas наделили пиво Watercress Warrior свойствами виагры. Ученые разработали этот алкогольный напиток на основе семян водного растения – кресс-салата. Оно особенно богато группами таких витаминов, как А, В, С и Е, а именно они могут усиливать половое влечение.

Чтобы даже без использования масштабной рекламы дать понять покупателям, какими удивительными свойствами наделен данный спиртной напиток, на этикетках производители решили изобразить обнаженного мужчину. По замыслу именно эта картинка должна дать понять парам, что благодаря Watercress Warrior можно зачать ребенка.

Вкус пива формируют не только семена кресс-салата, но хмель и экстракт цитрусовых фруктов. Создатели пива сообщают, что благодаря наличию в пиве фитоэстрогенов не случится преждевременного семяизвержения, а удовольствие от секса пары смогут получать дольше.