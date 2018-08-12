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| | Ученые назвали лучший продукт для снятия стресса

Ученые назвали лучший продукт для снятия стресса

Сегодня, 19:17

Специалисты не сомневаются в том, что психологическое состояние человека и его питание тесно взаимосвязаны.

 

Научные исследователи из университета Гарварда смогли установить, какой же продукт является лучшим для снятия стресса. Как оказалось, речь идет об одном – двух яйцах на завтрак, ведь они могут дать человеку эффект блокировки резкого выброса надпочечниками адреналина, который также называют гормоном стресса.

Исследователи для установления всех подробностей привлекли три группы добровольцев, которые употребляли на завтрак самые разные продукты. В течении месяца одна из групп регулярно ела по утрам различные блюда из куриных яиц, другим давали овсяные хлопья грубого помола, а третьим – овсянку быстрого приготовления.

В результате удалось установить, что употребление на завтрак одного – двух яиц эффективно повышает стрессоустойчивость человека. Подобная блокировка, по словам ученых, обеспечивает чистый белок и целый ряд элементов, содержащихся в желтке.

В свою очередь, употребление овсяных хлопьев быстрого приготовления делало людей особенно уязвимыми перед стрессом. Этот продукт, по словам исследователей, негативно влияет на уровень сахара в крови: после поедания таких хлопьев сахар в крови сначала повышается, а затем резко падает.

Примечательно и то, что польза от куриных яиц для психики человека была подтверждена и исследованиями ученых из Колумбийского университета. Они смогли установить, что употребление омлета на завтрак «закаляет» нервную систему, делая ее более устойчивой к внезапным внешним раздражителям.


Николай Офицеров
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