Учёные: Диеты и правильное питание погубят Землю

Массовое стремление есть «здоровую» пищу спровоцирует продовольственный кризис.

В течении как минимум последней сотни лет с появлением и развитием принципов диетологии и здорового питания медики советуют есть как можно больше растительной пищи без термической обработки. Новые исследования о том, что мясо оказывает отрицательное влияние на человеческий организм, а также призывы защитников животных спасти коров, свиней, курей от мучений и убийства на фермах внесли свою лепту. Сейчас люди стремятся не только полностью перейти на здоровое питание растительной пищей «без суррогата и ГМО», но и стать вегетарианцами или веганами, чтобы спасти жизнь домашних животных, отправляемых на мясо. Однако такими темпами спасать придется не только скот, но людей, так как диеты и правильное питание погубят как Землю, так человечество.

Дело в том, что обработанной и плодородной земли для выращивания такого количества овощей и фруктов нет на нашей планете, что выяснили ученые благодаря последнему исследованию. Грубо говоря, сейчас Земля одними овощами и фруктами не сможет прокормить всех людей. Кроме того, появляются всё новые виды вредителей, уничтожающих растительные культуры, для борьбы с которыми используют более агрессивные пестициды. Это опасно не только тем, что съедая обработанное химикатом яблоко можно скорее получить отравление, чем порцию витаминов, но страшно и то, что отравляется почва, на которой выращиваются эти культуры и часто теряет способность к плодородию.

Между тем ученые из США придумали способ похудеть без диет и физических упражнений – вес будет уходить благодаря измененному генетическому коду. Пока этот радикальный способ сбрасывания веса тестировался только на мышах, но он уже продемонстрировал эффективность. Суть метода заключатся в том, что в организмах грызунов снижали способность усваивать жиры в кишечнике.