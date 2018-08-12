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| | Руководитель планетария рассказал, откуда лучше наблюдать метеорный поток

Руководитель планетария рассказал, откуда лучше наблюдать метеорный поток

Сегодня, 18:15

По словам руководителя астрономического комплекса Московского планетария Ярослава Турилова, за ночь сейчас можно увидеть до ста метеоров. Самый известный из метеорных потоков – это поток Персеиды.

 

Турилов добавил, что наблюдать за метеорными потоками россияне могут каждый год, тем более, что для созерцания этого астрономического явления не нужны дополнительные приспособления. Главное условие – безоблачное небо. Директор планетария рассказал, откуда лучше всего наблюдать метеорный поток. Он подчеркивает, что в черте крупных городов это явление утратит свою зрелищность из-за обилия искусственного освещения, и поэтому рекомендует отправиться за город, хотя бы в Подмосковье, если речь идет о столичном регионе.

Пик потока Персеиды ожидается в ночь с 12 на 13авгста. чтобы увидеть его во всей красе, достаточно по сторонам света сориентироваться на северо-восток. Турилов добавил, что явление можно будет наблюдать еще примерно неделю, но после 13 числа его яркость существенно снизится.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева также рассказала о метеорном потоке. по ее словам, нужно обладать терпением, чтобы рассмотреть «падающие звезды» и заявила, что всеобщим заблуждением является тот факт, что поток подобен фейерверку. Однако такие экземпляры случаются. Если задаться целью, то можно рассмотреть в метеорном рое от кометы Свифта-Туттля метеоры, превосходящие по размеру и яркости полную луну.


Дарья Светозарова
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