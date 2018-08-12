Последняя загадка Моисея: Ученые «выдумывают» Библию заново

Доказательством для многих событий, описанных в священной книге христиан, выступают археологические находки, которые обнаруживают в последнее время.

Из-за этого ученые продолжают изучать Библию и иногда «выдумывают» ее заново, отмечая при этом, что от Моисея осталась большая загадка для всего человечества.

К примеру, неподалеку от Иордана археологам удалось обнаружить храм необычной формы, фактически ушедший под землю. Некоторые ученые убеждены, что именно здесь в давние времена и крестили Иисуса Христа.

В пользу этого говорят многочисленные описания паломников эпохи Средневековья. В области библейской археологии новые открытия отмечаются едва ли не каждый год и зачастую речь идет о тех артефактах, которые связаны с конкретным событием. В данном процессе ученым приходится опираться преимущественно на древние манускрипты.

Также интересной находкой считают «мадабскую карту» в Иордании, которая состоит из 5 миллионов мозаичных фрагментов. Гора Нево стала также довольно увлекательной загадкой. Все дело в том, что именно здесь размещается могила Моисея, чье тело так никогда и не обнаружили. По мнению экспертов, пророк нарочно оставил после себя последнюю загадку, поручив похоронить его в таком месте, чтобы могила впоследствии не была осквернена.

Николай Офицеров