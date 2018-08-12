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| | Математика помогла определить автора известного хита The Beatles

Математика помогла определить автора известного хита The Beatles

Сегодня, 17:20

У самих участников The Beatles долго велись споры, кем создан шедевр – Полом Маккартни или Джоном Ленноном.

Хит «In My Life», представленный в 1965 году, не одно десятилетие будоражил фанатов известного британского коллектива. Однако к этому привели не волнующие мелодичные переливы или интересный текст, а неопределённость, кто же придумал песню. То её автором называл себя Леннон, а через несколько лет о таком же мог заявить Маккартни. Спор удалось решить с помощью математики. Специалисты, используя байесовской сети моделирования, проанализировали стиль работы музыкантов, то, какие аккорды и когда они привыкли использовать.

Так выяснилось, что именно Леннон являлся автором хита. Алгоритм был разработан специалистами из Гарварда во главе с Джейсоном Брауном и Марком Гликманом. Эксперты выразили надежду, что их методика позволит и в дальнейшем с разными спорами в творчестве, а также изучить стилистическое влияние поп-музыки.


Ирина Летинская
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