Математика помогла определить автора известного хита The Beatles

У самих участников The Beatles долго велись споры, кем создан шедевр – Полом Маккартни или Джоном Ленноном.

Хит «In My Life», представленный в 1965 году, не одно десятилетие будоражил фанатов известного британского коллектива. Однако к этому привели не волнующие мелодичные переливы или интересный текст, а неопределённость, кто же придумал песню. То её автором называл себя Леннон, а через несколько лет о таком же мог заявить Маккартни. Спор удалось решить с помощью математики. Специалисты, используя байесовской сети моделирования, проанализировали стиль работы музыкантов, то, какие аккорды и когда они привыкли использовать.

Так выяснилось, что именно Леннон являлся автором хита. Алгоритм был разработан специалистами из Гарварда во главе с Джейсоном Брауном и Марком Гликманом. Эксперты выразили надежду, что их методика позволит и в дальнейшем с разными спорами в творчестве, а также изучить стилистическое влияние поп-музыки.

Ирина Летинская