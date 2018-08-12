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| | Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей

Учёные выяснили, что депрессия детей заразна для родителей

Сегодня, 16:38

По словам Келси Р. Говарда из Северо-Западного университета в Иллинойсе, исследование должно помочь предотвратить самые страшные последствия депрессии – желание уйти из жизни.

В своём докладе, представленном на собрании Американской психологической ассоциации (АПА), учёные отметили, что сейчас подростки часто жалуются на печаль и ощущение безнадёжности. Чтобы изучить, как с этим бороться, специалисты собрали группу из 325 детей и их родителей, где первые рассказывали о постоянных стрессах. Подростков разделили на три группы. Участники первой проходили когнитивную поведенческую терапию, другие получали необходимый набор антидепрессантов, а в третьей использовалась комбинация первого и второго метода.

Продолжалось наблюдение за ними в течение нескольких лет. Оказалось, что лечение подростков повлияло на душевное состояние их родителей. В четверти случаев ещё до начала эксперимента у таких отцов и матерей наблюдалась депрессия. Однако после того, как удалось привить подросткам ощущение, что всё будет хорошо, о таком же стали рассказывать и их родители.

Причём методика, применяемая для лечения, значения не имела. Эмоции также бывают «заразны», и это хорошо известно среди психологов. Новая работа, по словам её авторов, открывает и новые возможности для изучения того, как справляться с подростковыми стрессами и их влияние на остальных членов семьи.


Ирина Летинская
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