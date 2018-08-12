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| | В США разрешили первый препарат с РНК-интерферецией

В США разрешили первый препарат с РНК-интерферецией

Сегодня, 15:59

Данная технология способствует ликвидации чужеродных двуцепочечных организмов, имеющихся во всех грибах, растениях и животных.

 

Одобренный медиками США препарат на основе РНК-интерференции помогает оперативно обнаружить и утилизировать опасные вирусы в организме благодаря РНК: клетке, отвечающей за данную операцию. При помощи РНК-интерференции можно блокировать белковый синтез, прерывая функционирование деятельность разных генов.

Созданный учеными из США препарат патисиран необходим для лечения hATTR: амилоидоза, вызванного скоплением белка транстиретина. Он помогает больным людям противодействовать полинейропатии. В данный момент пациентам предлагают пересадку печени или употребление дифлунисала, который может замедлить повреждение нервов. Новинка способна блокировать синтез TTR и недопускать его распространению в организме.

Ранее сообщалось об изобретении нового механизма для лечения рака. Ученые из Австралии предложили погружать онкологические клетки в «сон» при помощи препарата, воздействующего на белки KAT6B и KAT6A. Эти элементы входят в список белков, проявляющих большую активность во время развития рака.


Никита Готский
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