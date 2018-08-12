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| | За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер

За крупнейшим метеорным потоком будут следить 16 камер

Сегодня, 15:43

Любители интересных астрономических зрелищ получат настоящий подарок от американских учёных.

На территории Аризонского кратера проведут установку 16 камер, к которым подсоединят обсерваторию Лоуэлла и телескоп из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла. По словам главы проекта Ника Московица, целью является не только помочь поклонникам космических явлений, но и произвести открытие новых метеорных потоков, а также понять, как метеоры, астероиды и кометы связаны между собой. Съёмка звездопада Персеиды будет включать в себя и слежку за тем, где падает каждый крупный небесный камень.

Камеры очень чувствительные, со специальными анализаторами, которые не позволят пропустить даже секунды зрелища. Стоит отметить, что Персеиды – это не только красивое астрономическое явление, но и предполагаемая угроза для человечества в будущем. Если комета Свифта-Таттла, являющаяся родоначальницей потока, однажды сгорит настолько, что Земле хватит сил её притянуть, удар получится сильнее, чем от столкновения с Чиксулубом, уничтожившим древних динозавров.


Ирина Летинская
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