Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать

Канадские специалисты выяснили, что отсутствие соли в рационе может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Некоторые ученые утверждают, что соль – яд для организма. Исследование канадских специалистов доказало обратное. Канадцы заявили, что соль полезна для здоровья, особенно в странах с высоким потреблением натрия, например Китае.

В исследовании профессора Эндрю Менте из Исследовательского института здоровья населения Гамильтонских медицинских наук приняли участие более 90 тыс. человек в 18 странах. Ученые вступили в спор с другими исследователями, призывающими снизить употребление соли до нуля. Эндрю Менте и его коллеги пришли к выводу, что сниженное количество соли приводит к сердечным приступам. Они уверены, что умеренное употребление продукта поможет защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению Менте, организм человека постоянно нуждается в питательных веществах, в том числе для здоровья необходим натрий. Слишком высокое или слишком низкое потребление негативно сказывается на здоровье, поэтому только в умеренном количестве соль полезна.

Ранее Том Сандерс, профессор питания и диетологии в King's College London, отметил, что снижение количества соли положительно сказалось на жителях некоторых стран. К примеру, в Великобритании за последние 30 лет потребление соли сократилось с более 12 г в день до 7-8 г в день, при этом среднее кровяное давление у населения нормализовалось. В Японии также снизились случаи инсультов после того, как страна сократила потребление данного продукта.

Мирослава Донцова