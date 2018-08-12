Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Поклонники боятся, что Бузова находится в шаге от анорексии «Хочу перемен!»: Дима Билан перестанет пользоваться iPhone «Мой любимый фрукт!»: Подписчики оценили «персики» Анюты Рай «Слова Вайкуле – предательство»: В Совфеде напомнили, кто её сделал популярной Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать Тимати отдыхает на яхте с новой возлюбленной и бывшей женой Отцу Меган Маркл не разрешили произнести речь на свадьбе дочери «Пусть поет у немцев на корпоративах»: Заявление Вайкуле о выступлениях в Крыму вызвало гнев в соцсетях Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством
| | Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать

Ученые: Соль не так вредна для здоровья, как принято считать

Сегодня, 14:33

Канадские специалисты выяснили, что отсутствие соли в рационе может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

 

Некоторые ученые утверждают, что соль – яд для организма. Исследование канадских специалистов доказало обратное. Канадцы заявили, что соль полезна для здоровья, особенно в странах с высоким потреблением натрия, например Китае.

В исследовании профессора Эндрю Менте из Исследовательского института здоровья населения Гамильтонских медицинских наук приняли участие более 90 тыс. человек в 18 странах. Ученые вступили в спор с другими исследователями, призывающими снизить употребление соли до нуля. Эндрю Менте и его коллеги пришли к выводу, что сниженное количество соли приводит к сердечным приступам. Они уверены, что умеренное употребление продукта поможет защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению Менте, организм человека постоянно нуждается в питательных веществах, в том числе для здоровья необходим натрий. Слишком высокое или слишком низкое потребление негативно сказывается на здоровье, поэтому только в умеренном количестве соль полезна.

Ранее Том Сандерс, профессор питания и диетологии в King's College London, отметил, что снижение количества соли положительно сказалось на жителях некоторых стран. К примеру, в Великобритании за последние 30 лет потребление соли сократилось с более 12 г в день до 7-8 г в день, при этом среднее кровяное давление у населения нормализовалось. В Японии также снизились случаи инсультов после того, как страна сократила потребление данного продукта.


Мирослава Донцова
Новости по теме
«Белая смерть»: Медики предупреждают об опасности соли
«Белая смерть»: Медики предупреждают об опасности соли

Множество людей не следит за тем, какие вещества они употребляют в пищу и какой урон это может их здоровью. Специалисты призывают немедленно отказаться от соли…

Ученые: Соль является страшнейшим врагом сердца и сосудов
Ученые: Соль является страшнейшим врагом сердца и сосудов

 При употреблении более пяти граммов соли в сутки человек увеличивает вероятность смерти от ишемической болезни сердца на 30%. Такую статистику предоставили…

Эксперт: Соль опасна не только для давления
Эксперт: Соль опасна не только для давления

Американский эксперт по вопросам здоровья Карен Оуок рассказала, для каких органов и функций в организме человека опасна соль и сколько её нужно взрослом…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости