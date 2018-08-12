Эйнштейн обзавидовался бы: Блогер создал карту объясняющую всю суть Вселенной

Речь о Доминике Валлимане, который занимался разработкой данного уникального проекта самостоятельно.

Сам молодой человек утверждает, что его карта, может дать ответ о всей сути Вселенной. Поклонники блогера с юмором ответили, что его изобретательности мог бы позавидовать сам Альберт Эйнштейн.

Ни для кого не секрет, что физика является фундаментальной сферой науки и является, при этом, одной из самых сложных для изучения. Взаимодействует она едва ли не со всеми элементами, что существуют во Вселенной.

Доминик Валлиман решил показать всем остальным, насколько же тесна эта связь, на самом деле. При этом, он не забыл показать также и то, что существует довольно внушительных размеров информационная пустота, в которую входят все те теории, которые ученые в течении долгих лет не в состоянии доказать.

Фактически, карта пытается донести, каким образом различные отрасли науки, среди которых классическая физика времен Исаака Ньютона и современная связаны друг с другом. В его работу также включены основы философии и квантовая физика.

Бесплатно с ней могут ознакомиться все желающие. Для этого молодой человек представил пробную версию нестандартной карты, а за полноценную все же придется отдать свои кровные. Свой труд молодой человек оценивает в 11 долларов.

Николай Офицеров