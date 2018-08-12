Пришельцы ворвались в Солнечную систему: Аномальная активность НЛО попала на видео

9 августа во время наблюдений уфологи зафиксировали аномальную активность возле самого Солнца.

В Солнечную систему ворвались пришельцы, утверждают уфологи после того, как некое аномальное явление попало на видео 9 августа. В этот день прямо возле самого Солнца наблюдатели за космосом зафиксировали НЛО, шокирующие кадры с которым уже опубликованы в открытом доступе в Сети.

Уфологи сообщают, что на снимках, полученных с помощью SOHO STEREO легко можно увидеть крупный объект, которого ранее не было в Солнечной системе. Астрономы-любители считают данные кадры прямым доказательством инопланетного присутствия недалеко от нашей планеты.

Пользователи Сети поражены убедительными кадрами предполагаемого инопланетного вторжения. Кто-то считает, что НЛО неспроста подлетел к Солнцу – он запасается энергией от нашего небесного светила. Комментаторы готовы допустить самое ужасное развитие событий в дальнейшем, когда эта энергия будет использована по назначению.

Тем временем на бейсбольном матче в США уже было замечено странное явление – светящие точки появлялись в небе и меняли траектории полета мячей.