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| | Пришельцы ворвались в Солнечную систему: Аномальная активность НЛО попала на видео

Пришельцы ворвались в Солнечную систему: Аномальная активность НЛО попала на видео

Сегодня, 13:54

9 августа во время наблюдений уфологи зафиксировали аномальную активность возле самого Солнца.

 В Солнечную систему ворвались пришельцы, утверждают уфологи после того, как некое аномальное явление попало на видео 9 августа. В этот день прямо возле самого Солнца наблюдатели за космосом зафиксировали НЛО, шокирующие кадры с которым уже опубликованы в открытом доступе в Сети.

Уфологи сообщают, что на снимках, полученных с помощью SOHO STEREO легко можно увидеть крупный объект, которого ранее не было в Солнечной системе. Астрономы-любители считают данные кадры прямым доказательством инопланетного присутствия недалеко от нашей планеты.

 Пользователи Сети поражены убедительными кадрами предполагаемого инопланетного вторжения. Кто-то считает, что НЛО неспроста подлетел к Солнцу – он запасается энергией от нашего небесного светила. Комментаторы готовы допустить самое ужасное развитие событий в дальнейшем, когда эта энергия будет использована по назначению.

Тем временем на бейсбольном матче в США уже было замечено странное явление – светящие точки появлялись в небе и меняли траектории полета мячей.


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