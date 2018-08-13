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| | Ученые назвали наиболее подверженные раковым заболеваниям профессии

Ученые назвали наиболее подверженные раковым заболеваниям профессии

Сегодня, 00:30

В рейтинг самых онкологически опасных специальностей попали пять широко распространенных профессий.

 

Должность мастера маникюра занимает лидирующую позицию среди специальностей, вызывающих онкологию. С каждым днем число занятых людей в данной сфере растет. Ученые отмечают, что лаки в сочетании с пылью являются опасными для здоровья и могут спровоцировать развитие рака. Количество потенциальных жертв постепенно возрастает, в частности в связи с популярностью делать маникюр в домашних условиях. Многие при этом не пользуются средствами защиты – перчатками, масками.

Второе место занимают так называемые офисные профессии. Ученые отмечают, что сидячая работа негативно сказывается на здоровье, в частности она связана с гиподинамией. Неподвижный образ Риск развития онкологии возрастает до 30% из-за малоподвижной деятельности. Специалисты советуют работникам офисов отвлекаться иногда от работы и делать специальные упражнения.

Парикмахеры – еще одна должность, отнесенная к профессиям, вызывающих раковые заболевания. Краски и другие средства для волос – главная угроза для здоровья, уверены эксперты. Ученые назвали еще одну опасную должность – стюардесса. Постоянные полеты приводят к накоплению радиации в организме. Вызывающие онкологию профессии – ночные работы. Нарушение природных биологических ритмов, снижение иммунитета – главная причина развития онкологии.


Мирослава Донцова
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