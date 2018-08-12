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| | Уральский ученый предупредил о приближающейся к Земле планете

Уральский ученый предупредил о приближающейся к Земле планете

Сегодня, 12:46

Валентин Дегтерев обнаружил крупное космическое тело, не похожее ни на астероид, ни на комету.

 Уральский ученый Валентин Дегтерев предупредил о приближающейся к Земле планете. По словам российского исследователя, движущееся космическое тело с высокой степенью вероятности не является ни астероидом, ни кометой. И, хоть в настоящее время она находится далеко от орбиты нашей планеты, угроза будущего столкновения все-таки есть.

Планету Дегтерев увидел лично, когда просматривал прямую трансляцию с МКС – ее очертания были заметны в атмосферной кроне. «Это нечто грозное и масштабное», - предположил ученый, заключив, что ранее Земля никогда не сталкивалась с чем-то подобным, и не исключено, что это может быть та самая Нибиру. Тем не менее, изображение космического тела в хорошем качестве он предоставить не может, так как NASA перестало включать панорамные камеры с высоким разрешением. Дегтерев уверен, что агентство умышленно скрывает данную проблему.

Вместе с этим геолог из США Итан Троубридж говорит о катастрофических последствиях из-за столкновения Земли и Нибиру. Жта планета воздействует на Землю уже сейчас, именно из-за ее приближения и сильной гравитации учащаются землетрясения и прочие природные катаклизмы. В перспективе выживание человечества может быть поставлено под вопрос.

Ранее ученые называли место на Земле, где люди смогут прожить наиболее продолжительное время, после столкновения нашей планеты с Нибиру – Исландия. Там из-за горячих источников перепад температуры будет наименее ощутим некоторое время. По словам экспертов, после столкновения с планетой-убийцей 16 августа 2018 года Земля сойдет со своей орбиты и начнет отдаляться от Солнца, постепенно охлаждаясь. Без солнечного света и тепла жизнь на Земле станет невозможной.

Недавно ученые из Германии смоделировали ситуацию, при которой конец света может наступить из-за неизлечимой болезни. Эксперты считают, что вирус убьет около одного миллиарда человек за 20 месяцев.


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