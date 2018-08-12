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Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации

Сегодня, 12:06

Специалисты попытались объяснить, в чем же причина такого дискомфорта во время ежемесячной менструации у женщин.

 

В большом исследовании ученые обнаружили связь между имеющимся в организме женщин биомаркером воспаления и, собственно, самого ПМС, что говорит о том, что воспаление приводит к болезненным судорогам и прочим неприятным ощущениям в животе.

Исследователи уже давно знают, что противовоспалительные лекарственные средства могут значительно облегчить боль в течение периода - и большинство врачей рекомендуют их для пациентов, желающих снизить болезненные ощущения.

Ученые планируют, что им удастся отыскать еще более успешные методы для того, чтобы справиться с симптоматикой, которая у женщин проявляется во время и до менструации. Hs-CRP является биомаркером для воспаления в организме, поэтому исследователи предполагают, что чем больше этого белка у отдельно взятой женщины, тем больше она будет страдать во время ПМС.

«Предменструальные симптомы, которые связаны с резко меняющимся настроением, судороги в животе, боли в спине, склонность к аппетиту, увеличение веса, вздутие живота и боль в груди - связаны с повышенными уровнями hs-CRP, биомаркером воспаления», - сообщают исследователи в Журнале здоровья женщин.


Николай Офицеров
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