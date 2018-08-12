Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

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От Редактора

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| | NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров

NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров

Сегодня, 12:00

Обзавестись собственным телескопом теперь стало намного реальнее. Инструкцию и информацию NASA оставило на сайте.

Аппарат SOFIA является уникальным в своём роде. Он располагается не на Земле, а на борту специализированного самолёта Boeing 747 из-за чувствительных к инфракрасному излучению камер. Благодаря своим характеристикам, телескоп способен запечатлеть самые частые и уникальные космические явления, не теряя качество изображений.

Модель, выпускаемая NASA для «домашнего использования», делать снимки не может. Но иметь подобный экспонат дома мечтают многие дети. Модель состоит из восьми компонентов. Придумывать велосипед тоже не придётся, ведь всю информацию для 3D-принтеров для лёгкой сборки NASA предоставило заранее.


Елизавета Трюфель
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