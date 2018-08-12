Ученые: Неизлечимая болезнь станет причиной глобальной эпидемии

Заболевание может за сравнительно короткий срок убить 10% населения земного шара.

Эксперты из Германии смоделировали новое вирусное заболевание, которому не сможет противостоять современная медицина. Ученые сообщили, что эта неизлечимая болезнь станет причиной глобальной эпидемии, которая унесет жизни почти 1 миллиарда людей за 20 месяцев.

Исследователи смоделировали самое вероятное развитие ситуации при возникновении подобного вируса с помощью компьютерного моделирования. Выяснилось, что при нынешнем развитии медицины, вакцины может хватить максимум на 20 месяцев, после чего смертность значительно возрастёт.

Особенностями выдуманной болезни было то, что во время нее возникали воспалительные процессы в мозге после продолжительного периода лихорадки, кашля и галлюцинаций. В итоге развития заболевания больной человек впадал в кому, во время которой умирал.

Результаты исследования ученых заинтересовали всевозможных конспирологов, многие из которых теперь уверены: мир стоит на пороге эпидемии, именно об этом якобы писали в Библии.