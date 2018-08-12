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| | К глобальному потеплению готовы: Выведен уникальный сорт риса, готовый к аномальным холодам

К глобальному потеплению готовы: Выведен уникальный сорт риса, готовый к аномальным холодам

Сегодня, 11:10

По словам авторов этой инициативы, сортов данной культуры, на самом деле, два и их широко высаживают вьетнамские фермеры.

 

Директор по вопросам сельскохозяйственной генетической культуры растений Ле Хю-Хам рассказал о том, что совместно с коллегами из Исследовательского института дельты Меконга они поставили перед собой задачу, создать дюжину разновидностей риса, который смог бы пережить климатический скачок – к примеру, наступление в привычно знойном Вьетнаме аномальных холодов. Таким образом, ученые хотят подготовить фермеров к вероятным последствиям, которые для них может принести глобальное потепление.

На данный момент сообщается, что ученые совместно с фермерами будут проводить тестирование данных сортов риса, если же они окажутся успешными, то их в обязательном порядке начнут выводить более массово. Также Хю-Хам уверен в том, что данная разновидность риса принесет его стране немалую экономическую выгоду, потому в его выращивании должно заинтересоваться также и государство.

«Проект имеет для науки и техники огромное значение. На данный момент мы хотим, как можно тщательнее исследовать его и обозначить самые главные его черты. Мы хотим создать рис, который обогащен фолиевой кислотой и цинком», - отметил Хю-Хам.

По его словам, разработанные учеными сорта обладают высокой устойчивостью к насекомым, болезням, вирусу травянистого риса и черному вирусу карликового червя, обладая при этом высокой адаптируемостью к почве аллювии, щелочной почве и засоленной почве.


Николай Офицеров
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